Матч Лиги Конференций "Тоттенхэм" - "Ренн" не будет сыгран

"Тоттенхэм" и "Ренн" не договорились о переносе игры 6-го тура группового этапа Лиги Конференций.

В связи с этим УЕФА объявил, что матч вообще не состоится. Решение о судьбе поединка примет контрольно-дисциплинарный комитет организации.

Напомним, что французы уже гарантировали себе финиш на первом месте в группе ЛК, а англичанам нужна победа для выхода в плей-офф турнира.

Напомним, что "Тоттенхэм" и "Ренн" не сыграли в четверг из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

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