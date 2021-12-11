Матч Лиги Конференций "Тоттенхэм" - "Ренн" не будет сыгран
"Тоттенхэм" и "Ренн" не договорились о переносе игры 6-го тура группового этапа Лиги Конференций.
В связи с этим УЕФА объявил, что матч вообще не состоится. Решение о судьбе поединка примет контрольно-дисциплинарный комитет организации.
Напомним, что французы уже гарантировали себе финиш на первом месте в группе ЛК, а англичанам нужна победа для выхода в плей-офф турнира.
Напомним, что "Тоттенхэм" и "Ренн" не сыграли в четверг из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.
Не пропустите: "Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном". | http://soccernews.ru
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