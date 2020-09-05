Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса

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Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Наций между сборными Чехии и Шотландии не состоится.

Игра, запланированная на ближайший понедельник, перенесена на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение об отмене встречи объявила Чешская футбольная ассоциация.

Стоит отметить, что только вчера обе команды провели своим матчи в Лиге Наций: Чехия в гостях победила Словакию (3:1), а Шотландия на своём поле сыграла вничью с Израилем (1:1).

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