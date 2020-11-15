Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия не состоится из-за неявки гостей

Игра лиги В Лиги наций Румыния - Норвегия будет перенесен.

Как сообщает сайт УЕФА, матч не состоится из-за того, что Норвегия не прилетела на игру. Местный Минздрав отказал сборной в вылете в Румынию и отправил команду на карантин.

Матч должен был состояться сегодня, 15 ноября, в 22:45 (мск).

Норвегия занимает в группе 1 второе место, уступая Австрии по дополнительным показателям. Румыния идет на третьей позиции.

Читайте также: Вылет Португалии, волевая победа Германии и спасение Испании: все результаты Лиги наций 14 ноября. | http://soccernews.ru