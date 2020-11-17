Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен
Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина не состоится. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола сообщила.
Встреча не состоится, так как в составе украинской команды большое количество заражений коронавирсом.
"В связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться.
УЕФА, УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.
Таким образом, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - сообщается на сайте УАФ.
Встреча должна была пройти сегодня, 17 ноября.
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|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4