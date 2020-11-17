Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

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Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина не состоится. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола сообщила.

Встреча не состоится, так как в составе украинской команды большое количество заражений коронавирсом. 

"В связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться.

УЕФА, УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

Таким образом, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - сообщается на сайте УАФ.

Встреча должна была пройти сегодня, 17 ноября.

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