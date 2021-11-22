Матч "Лион" - "Марсель" перенесён на неопределённый срок из-за инцидента с Пайе

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Матч "Лион" - "Марсель" перенесён на неопределённый срок из-за инцидента с Пайе

Фото твиттер Footballogue

Матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" будет доигран позднее.

Поединок двух "Олимпиков" перенесли на неопределённый срок из-за инцидента с полузащитником Димитри Пайе.

Футболисту бросили с трибун бутылку в голову, после чего обе команды ушли с поля. Встречу решили не возобновлять из-за отсутствия гарантий безопасности.

Стоит отметить, что матч продлился всего несколько минут. На момент паузы счёт не был открыт.

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