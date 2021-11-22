Матч "Лион" - "Марсель" перенесён на неопределённый срок из-за инцидента с Пайе
Фото твиттер Footballogue
Матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" будет доигран позднее.
Поединок двух "Олимпиков" перенесли на неопределённый срок из-за инцидента с полузащитником Димитри Пайе.
Футболисту бросили с трибун бутылку в голову, после чего обе команды ушли с поля. Встречу решили не возобновлять из-за отсутствия гарантий безопасности.
Стоит отметить, что матч продлился всего несколько минут. На момент паузы счёт не был открыт.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13