Матч "Локомотив" - "Зенит" обслужит арбитр, которого в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать

Судья Владимир Москалев обслужит матч 6-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".

По сведениям "Спорт-Экспресс", в 2019 году РФС собирался пожизненно отстранить Москалева от судейства. Причиной являются ошибки арбитра в игре "Спартак" - "Сочи" (1:0).

Отметим, что Москалев работает на матчах РПЛ с 2014 года.

Напомним, что ранее "Зенит" уже обыграл "Локомотив" (2:1) в матче за Суперкубок России.

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