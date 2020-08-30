Матч "Локомотив" - "Зенит" обслужит арбитр, которого в 2019 году хотели пожизненно дисквалифицировать
Судья Владимир Москалев обслужит матч 6-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".
По сведениям "Спорт-Экспресс", в 2019 году РФС собирался пожизненно отстранить Москалева от судейства. Причиной являются ошибки арбитра в игре "Спартак" - "Сочи" (1:0).
Отметим, что Москалев работает на матчах РПЛ с 2014 года.
Напомним, что ранее "Зенит" уже обыграл "Локомотив" (2:1) в матче за Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22