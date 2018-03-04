Матч "Локомотива" и "Спартака" может быть отменен

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Матч "Локомотива" и "Спартака" может быть отмененЦентральный матч 21-го тура РФПЛ между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" может быть отменен, информирует Чемпионат.

Так, по сведениям источника, причиной переноса игры может стать снегопад, который обрушился на столицу. Итогове решение в этом вопросе будет принято делегатами матча ближе к его началу, которое намечено на 16:30 по московскому времени.

Не пропустите превью к матчу "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

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