Матч "Локомотива" и "Зенита" покажут в 23-х странах мира

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Матч "Локомотива" и "Зенита" покажут в 23-х странах мираЦентральный матч 29-го тура между московским "Локомотивом" и питерским "Зенитом" покажут в 23-х странах мира.

Так, помимо самой России игра будет транслироваться в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Доминиканской республике, Колумбии, Коста-Рике, Мексике, Никарагуа, Панаме, Перу, Сальвадоре, Уругвае, Чили, Эквадоре, Австрии, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Словении и Турции.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Зенитом" состоится в ближайшую субботу.

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