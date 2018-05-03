Матч "Локомотива" и "Зенита" покажут в 23-х странах мира

Центральный матч 29-го тура между московским "Локомотивом" и питерским "Зенитом" покажут в 23-х странах мира.

Так, помимо самой России игра будет транслироваться в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Доминиканской республике, Колумбии, Коста-Рике, Мексике, Никарагуа, Панаме, Перу, Сальвадоре, Уругвае, Чили, Эквадоре, Австрии, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Словении и Турции.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Зенитом" состоится в ближайшую субботу.

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