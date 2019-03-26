Матч Люксембург - Украина привлек внимание 19 европейских клубов

Поединок 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 Люксембург - Украина вызвал интерес у 19 клубов.

Сообщается, что на стадионе находились скауты "Айнтрахта", "Лиона", "Манчестер Юнайтед" и еще 16 европейских клубов.

Матч завершился минимальной победой украинской сборной (2:1).

Напомним, что в первом туре Украина выборола ничью в игре с Португалией (1:1).

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