Матч Люксембург - Украина привлек внимание 19 европейских клубов
Поединок 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 Люксембург - Украина вызвал интерес у 19 клубов.
Сообщается, что на стадионе находились скауты "Айнтрахта", "Лиона", "Манчестер Юнайтед" и еще 16 европейских клубов.
Матч завершился минимальной победой украинской сборной (2:1).
Напомним, что в первом туре Украина выборола ничью в игре с Португалией (1:1).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Болгария
|1
|1
|3
|Черногория
|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0