Матч Мальта - Россия не будет перенесен

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Матч Мальта - Россия не будет перенесен

Власти Мальты решили пойти на уступки в вопросе проведения матча квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что на 24 марта запланирована игра сборных Мальты и России, однако до 11 апреля в островном государстве запрещены спортивные мероприятия.

По информации "СЭ", принято решение сделать исключение для важного международного матча. Встреча при этой пройдёт без зрителей.

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