Матч Мальта - Россия не будет перенесен
Власти Мальты решили пойти на уступки в вопросе проведения матча квалификации ЧМ-2022.
Напомним, что на 24 марта запланирована игра сборных Мальты и России, однако до 11 апреля в островном государстве запрещены спортивные мероприятия.
По информации "СЭ", принято решение сделать исключение для важного международного матча. Встреча при этой пройдёт без зрителей.
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|9
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|5
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|6
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|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
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|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
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|9
|4
|Группа C
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|Германия
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|30
|2
|Северная Ирландия
|10
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|4
|Норвегия
|10
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|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
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|М
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|Сербия
|10
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|2
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|Уэльс
|10
|17
|4
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|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
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|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
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|18
|3
|Шотландия
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|18
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|Словения
|10
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|5
|Литва
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|Группа G
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|Италия
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|Албания
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