Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" в одном видео

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

В сети появилось шуточное видео, в котором ковбой Хосеп Гвардиола побеждает бедуина Юргена Клоппа.

In the end, Klopp was no match for Pep Guardiola... | JOE.co.uk Публикация от JOE.co.uk (@joe_co_uk) Сен 9 2017 в 6:39 PDT

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