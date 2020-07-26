Матч "Манчестер Сити" - "Реал" не будет отменен

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" состоится, сообщает The Guardian.

Поединок был под угрозой срыва, так как в Великобритании введен 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Испании. В последнее время в Испании возросло число заразившихся коронавирусом.

Впрочем, матч Лиги Чемпионов попал под исключение, введенное для спортивных команд.

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 7 августа на стадионе "Этихад". В первой встрече английский клуб выиграл на выезде со счетом 2:1.

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