Матч "Манчестер Сити" - "Реал" не будет отменен
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" состоится, сообщает The Guardian.
Поединок был под угрозой срыва, так как в Великобритании введен 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Испании. В последнее время в Испании возросло число заразившихся коронавирусом.
Впрочем, матч Лиги Чемпионов попал под исключение, введенное для спортивных команд.
Матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 7 августа на стадионе "Этихад". В первой встрече английский клуб выиграл на выезде со счетом 2:1.
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