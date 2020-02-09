Матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" перенесен из-за шторма

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Матч "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" перенесен из-за шторма
Матч 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" сегодня не состоится, сообщает официальный Twitter "горожан".

Поединок перенесен из-за погодных условий, вызванным надвигающимся на Англию штормом "Сиара". Официальные лица клубов приняли решение отменить матч в связи с обеспокоенностью из-за безопасности болельщиков и обслуживающего персонала.

Пока неизвестно, на какую дату перенесен матч.

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