Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в одной картинке

В центральном матче очередного тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своём поле обыграл "Ливерпуль".

С отчётом противостояния на "Олд Траффорд" вы можете ознакомиться здесь, а по следующей ссылке доступен видео обзор матча. А пока мы предлагаем вам оценить картинку, олицетворяющую данный матч.

Маркус Рэшфорд и компания не позволили парням из Ливерпуля сыграть свою фирменную "музыку" на "Олд Траффорд".

Не пропустите: Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018 | http://soccernews.ru