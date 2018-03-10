Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в одной картинке

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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в одной картинке

В центральном матче очередного тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своём поле обыграл "Ливерпуль".

С отчётом противостояния на "Олд Траффорд" вы можете ознакомиться здесь, а по следующей ссылке доступен видео обзор матча. А пока мы предлагаем вам оценить картинку, олицетворяющую данный матч. 

Маркус Рэшфорд и компания не позволили парням из Ливерпуля сыграть свою фирменную "музыку" на "Олд Траффорд". 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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