Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" может быть перенесён

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" может быть перенесён, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, это может произойти из-за погодных условий - сейчас в Манчестере сильный снегопад и температура воздуха около нуля градусов.

Напомним, что манкунианское дерби запланировано на воскресенье, 10 декабря. Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

Ранее ожиданиями от игры поделились главные тренеры команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. | http://soccernews.ru