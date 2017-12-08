Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" может быть перенесён

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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" может быть перенесён

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" может быть перенесён, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, это может произойти из-за погодных условий - сейчас в Манчестере сильный снегопад и температура воздуха около нуля градусов.

Напомним, что манкунианское дерби запланировано на воскресенье, 10 декабря. Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

Ранее ожиданиями от игры поделились главные тренеры команд Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
20 Суонси Сити 15 9
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