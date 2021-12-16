Матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ перенесен из-за коронавируса

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переносе матча 18-го тура АПЛ против "Брайтона" из-за вспышки коронавируса.

Матч должен был состояться в субботу, 18 декабря.

"Здоровье игроков и сотрудников – наш приоритет. Учитывая количество игроков и персонала, которым пришлось изолироваться из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как запросить перенос матча. В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медработников.

Мы также приостановим тренировки на нашей базе на короткий период, чтобы снизить риск дальнейшей передачи инфекции. Приносим извинения за неудобства, причиненные фанатам отсрочкой", – говорится в заявлении клуба.

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