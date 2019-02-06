Матч "Марселя" и "Бордо" проходил без болельщиков, но игру внимательно смотрел кот

Теги марсельбордо

Матч "Марселя" и "Бордо" проходил без болельщиков, но игру внимательно смотрел кот

Матч 18-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Бордо" (1:0) проходил без болельщиков на трибунах из-за дисквалификации стадиона. Однако был фанат, которому все таки удалось пробраться на игру.

В ВИП-ложе также находились футболисты, не участвовавшие в матче и руководство. 

Не пропустите:  "Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 февраля

Главные новости дня: 5 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 56
2 Лилль Лилль 23 46
3 Лион Лион 23 43
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье Монпелье 22 36
6 Страсбур Страсбур 22 35
7 Марсель Марсель 23 34
8 Реймс Реймс 23 34
9 Ницца Ницца 23 34
10 Ренн Ренн 23 33
11 Ним Ним 23 30
12 Бордо Бордо 22 28
13 Анжер Анжер 23 27
14 Тулуза Тулуза 23 26
15 Нант Нант 22 24
16 Дижон Дижон 22 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Монако Монако 23 18
19 Амьен Амьен 23 18
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов