Матч "Марселя" и "Бордо" проходил без болельщиков, но игру внимательно смотрел кот

Матч 18-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Бордо" (1:0) проходил без болельщиков на трибунах из-за дисквалификации стадиона. Однако был фанат, которому все таки удалось пробраться на игру.

В ВИП-ложе также находились футболисты, не участвовавшие в матче и руководство.

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