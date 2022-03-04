Матч "Майнц" - "Боруссия" Д не состоится из-за коронавируса

Теги майнц 05боруссия дортмунд

Матч "Майнц" - "Боруссия" Д не состоится из-за коронавируса

Игра 25-го тура Бундеслиги между "Майнцем" и дортмундской "Боруссией" официально перенесена.

Как сообщает пресс-служба турнира, матч состоится не 6-го, а 16-го марта.

Причина изменений в календаре - вспышка коронавируса в стане "Майнца", где положительные тесты сдали 19 человек.

Не пропустите: Тренер "Байера" оценил готовность Азмуна к возвращению на поле. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин раскрыл детали разговора с Дзюбой

Карпин раскрыл детали разговора с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов