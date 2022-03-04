Матч "Майнц" - "Боруссия" Д не состоится из-за коронавируса

Игра 25-го тура Бундеслиги между "Майнцем" и дортмундской "Боруссией" официально перенесена.

Как сообщает пресс-служба турнира, матч состоится не 6-го, а 16-го марта.

Причина изменений в календаре - вспышка коронавируса в стане "Майнца", где положительные тесты сдали 19 человек.

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