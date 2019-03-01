Матч между "Динамо" и "Спартаком" перенесли на другой стадион

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Матч между "Динамо" и "Спартаком" перенесли на другой стадион

В РПЛ приняли решение о проведении матча между "Динамо" и "Спартаком" в 19-м туре.

Сообщается, что поединок между клубами состоится 10 марта на "Арене Химки" в 19:00 (мск).

Напомним, что матч должен был состояться на новой арене "Динамо", но газон стадиона был признан негодным.

После 17 туров "Спартак" идет на 4-м месте в РПЛ, а "Динамо" - на 12-м.

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