Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма
Матч 21-го тура чемпионата Германии между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за непогоды, передают пресс-службы обоих клубов.
Встреча должна была состояться сегодня, 9 февраля, и начаться в 17:30 (мск). Игру отменили из-за надвигающегося шторма "Сабина".
Отметим, что по этой же причине были отменены матчи 22-го тура чемпионата Голландии.
❗#BMGKOE ist wegen des Sturms #Sabine abgesagt worden, da eine gesicherte Abreise der Fans nicht gewährleistet werden kann. Die Entscheidung fiel am frühen Morgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.— Borussia (@borussia) February 9, 2020
https://t.co/7KbckMvoGZ pic.twitter.com/1jQMjKSnKS
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16