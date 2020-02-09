Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма

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Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося штормаМатч 21-го тура чемпионата Германии между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за непогоды, передают пресс-службы обоих клубов.

Встреча должна была состояться сегодня, 9 февраля, и начаться в 17:30 (мск). Игру отменили из-за надвигающегося шторма "Сабина".

Отметим, что по этой же причине были отменены матчи 22-го тура чемпионата Голландии.

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