Матч между Италией и Турцией откроет Евро-2020

Поединок между сборными Италии и Турции откроет Евро-2020.

Матч открытия Евро пройдет 12 июня в Риме. Напомним, что в группу А также входят Швейцария и Уэльс.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

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