Матч между "Локомотивом" и "Ниццой" может быть перенесен

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между московским "Локомотивом" и французской "Ниццой" может быть перенесен.

Причиной этому, как информирует bobsoccer.ru, могут послужить сильные морозы, которые ожидаются в столице России в четверг вечером. Температура воздуха на момент начала встречи "железнодорожников" с "орлятами" может превысить минус 15 градусов по Цельсию. Окончательное решение о проведении игры будет принимать главный арбитр поединка.

Напомним, экс-форвард "Локомотива" может перейти в "Факел". | soccernews.ru