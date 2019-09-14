Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей

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Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей

Матч 4-го тура Примеры между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей.

"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0

"Мальорка": Рейна, Баба, Вальент, Раильо, Састре, Баба, Дани Родригес (Кубо, 63), Фебас (Алегрия, 84), Севилья, Лаго Джуниор, Будимир (Пратс, 75).

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Беньят, 52), Кордоба (Адурис, 58), Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс (Ларрасабаль, 85).

"Атлетик" с 8 баллами занимает 2 место в турнирной таблице. "Мальорка" с 4 очками расположилась на 14 позиции.

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