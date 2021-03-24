Матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде

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Поединок 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" не собираются переносить из Мадрида.

Как сообщает ВВС, В Испании с 30 марта должны смягчить ограничения по коронавирусу для приезжих из Великобритании. Таким образом, игра должна пройти в Мадриде.

Напомним, что в 1/8 финала сразу несколько игр с участием английских клубов были перенесены на нейтральные поля.

Первый матч между командами пройдет в Мадриде 6 апреля, ответная игра запланирована на 14 апреля.

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