Матч между сборными Хорватии и Косово будет доигран сегодня

ФИФА объявило, что матч квалификации на ЧМ-2018 Хорватия - Косово будет доигран сегодня.

Сообщается, что командам это не понравилось, так как 5 сентября их ожидают следующие матчи.

Также сотрудники стадиона "Максимир" сомневаются, что смогут подготовить поле к назначенному сроку.

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