Матч между сборными Польши и России пока не перенесен

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Матч между сборными Польши и России пока не перенесен

Польский футбольный союз пока не перенес товарищескую игру против сборной России.

"Решения по поводу июньских игр пока не принимались", - заявили в польском футбольном союзе.

Отметим, что матч между сборными Польши и России запланирован на 2 июня. Ранее были отменены игры сборной России против Швеции и Молдовы, которые должны были пройти в марте.

Напомним, что эти матчи были запланированы в рамках подготовки к Евро-2020, который перенесли на 2021 год.

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