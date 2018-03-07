Матч между "Зенитом" и "Амкаром" переигран не будет

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Матч между "Зенитом" и "Амкаром" переигран не будет

КДК РФС оставил в силе результат матча между "Зенитом" и "Амкаром".

Напомним, что "Зенит" добивался переигровки матча из-за непоказанной красной карточки защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву.

Матч 21-го тура "Зенит" - "Амкар" закончился нулевой ничьей.

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