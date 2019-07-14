Матч между "Зенитом" и "Тамбовом" не соберет полный стадион
В рамках 1-го тура РПЛ "Зенит" примет на своем стадионе "Тамбов".
Ожидается, что поединок посетит около 45 тысяч болельщиков, из них 130 - фанаты "Тамбова". Напомним, что вместимость "Газпром Арены" составляет 68 тысяч человек.
Поединок между клубами пройдет сегодня в 19:00 (мск). "Зенит" является действующим чемпионом России.
Читайте также: Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Футболистку ударили кубком на турнире Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба после 8 августа
-
ПСЖ хочет арендовать игрока "Челси"
-
"Арсенал" сделал предложение по Пепе
-
ПСЖ окажет помощь изнасилованному мальчику
-
Матч между "Зенитом" и "Тамбовом" не соберет полный стадион
-
Лэмпард рассказал, как "Челси" будет справляться без трансферов
-
Ракитич потренировался с женой на пляже
-
"Арсенал" улучшил предложение по защитнику "Селтика"
-
1
Моуринью рассказал, почему он все еще не вернулся к работе
-
Икарди не собирается уходить из "Интера"
-
Новичок "Зенита" Сутормин рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
1
Гризманн: "Играть с Месси - огромное удовольствие"
-
1
Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова
-
"Бавария" готовит предложение по Хадсону-Одои
-
"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии
-
"Лацио" назвал "Милану" стоимость Корреа
-
Неймар заявил о восстановлении после травмы
-
1
"Атлетико" лидирует в гонке за Хамесом
-
Алдервейрелд близок к переходу в "Рому"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20