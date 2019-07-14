Матч между "Зенитом" и "Тамбовом" не соберет полный стадион

В рамках 1-го тура РПЛ "Зенит" примет на своем стадионе "Тамбов".

Ожидается, что поединок посетит около 45 тысяч болельщиков, из них 130 - фанаты "Тамбова". Напомним, что вместимость "Газпром Арены" составляет 68 тысяч человек.

Поединок между клубами пройдет сегодня в 19:00 (мск). "Зенит" является действующим чемпионом России.

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