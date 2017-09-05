Матч между "Зенитом" и "Уфой" может быть перенесен
Матч 10 тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и "Уфой", который должен был пройти 17-го сентября, может быть перенесен, информирует СЭ.
По сведениям издания, изменение даты проведения поединка связано с участием "сине-бело-голубых" в Лиге Европы - 14-го числа этого месяца подопечные Роберто Манчини сыграют на выезде против македонского "Вардара". "Зенит" уже приостановил продажу билетов на поединок против "Уфы", ожидая решения РФПЛ.
Напомним, ранее был перенесен матч между "Спартаком" и "Зенитом". | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто станет чемпионом Англии?
Лента новостей
-
"Борнмут" продлил Мингса
-
Колодзейчак стал игроком "Тигреса"
-
Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура
-
"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо
-
Конти получил травму голеностопа
-
Бартомеу поделился мнением о Дибале
-
Санчес: "Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений"
-
Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"
-
Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"
-
Иньеста: "Я не согласовывал с "Барселоной" новый контракт - это неправда"
-
Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины
-
Моуринью: "Я часто перехожу из клуба в клуб? Я готовлю их к победам"
-
Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"
-
Аль-Хелаифи: "Весь мир знает Мбаппе"
-
Оганесян: "Мое возвращение в "Арарат" исключено на 99,99 процентов"
-
Филиппе Коутиньо и "Ливерпуль": что же будет дальше?
-
Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки
-
Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность
-
"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд
-
Тельо отказался от перехода в "Спартак" за сутки до объявления трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5