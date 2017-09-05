Матч между "Зенитом" и "Уфой" может быть перенесен

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Матч между "Зенитом" и "Уфой" может быть перенесенМатч 10 тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и "Уфой", который должен был пройти 17-го сентября, может быть перенесен, информирует СЭ.

По сведениям издания, изменение даты проведения поединка связано с участием "сине-бело-голубых" в Лиге Европы - 14-го числа этого месяца подопечные Роберто Манчини сыграют на выезде против македонского "Вардара". "Зенит" уже приостановил продажу билетов на поединок против "Уфы", ожидая решения РФПЛ.

Напомним, ранее был перенесен матч между "Спартаком" и "Зенитом". | soccernews.ru

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