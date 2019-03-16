Матч "Милан" - "Интер" стал рекордным по выручке в истории Серии А

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Матч "Милан" - "Интер" стал рекордным по выручке в истории Серии А

Завтра, 17 марта, в Италии пройдет 223-е в истории миланское дерби - "Милан" - "Интер" в рамках 28-го тура Серии А.  

"Это противостояние станет рекордным. Все билеты на стадион раскуплены. Выручка вышла самой большой в истории "Милана" (свыше 5,7 млн евро, включая гостиничные услуги), а также является рекордной для Серии А", - сообщает сайт "Милана".

"Милан" с 51 баллом занимает 3 место турнирной таблицы Серии. "Интер" занимает 4 позицию, отставая от соперника на балл.

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