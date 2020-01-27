Матч "Милан" - "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте

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Матч "Милан" - "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте

Встреча 1/4 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Торино" начнется с минуты молчания в память о погибшем легендарном баскетболисте НБА Коби Брайанте. Игроки россонери будут выступать с траурными повязками.

Брайант был болельщиком "Милана" на протяжении долгого времени.

Напомним, что в результате крушения личного вертолёта погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё 7 человек.

Выступая за "Лос-Анджелес Лейкерс", игрок пять раз становился чемпионом НБА. Кроме того, он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

Встреча состоится 28 января и начнется в 22:45 (мск).

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