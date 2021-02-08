Матч "Мольде" — "Хоффенхайм" в Лиги Европы перенесен в Испанию

УЕФА на своем официальном сайте сообщила, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Мольде" и "Хоффенхаймом" перенесен из Норвегии в Испанию.

Встреча пройдет в Вильярреал на стадионе "Керамика — Эль-Мадригал". Решение УЕФА связано с коронавирусными ограничениями на территории Норвегии. Въезд в страну временно ограничен. Ответная игра 1/16 финала пройдет в Зинсхайме 25 февраля.