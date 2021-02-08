Матч "Мольде" — "Хоффенхайм" в Лиги Европы перенесен в Испанию
УЕФА на своем официальном сайте сообщила, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Мольде" и "Хоффенхаймом" перенесен из Норвегии в Испанию.
Встреча пройдет в Вильярреал на стадионе "Керамика — Эль-Мадригал". Решение УЕФА связано с коронавирусными ограничениями на территории Норвегии. Въезд в страну временно ограничен. Ответная игра 1/16 финала пройдет в Зинсхайме 25 февраля.
Это не первый перенесенный матч Еврокубков. Ранее в УЕФА сообщили, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" — "Ливерпуль" пройдет в Будапеште, а матч "Атлетико" - "Челси" в Варшаве.
Читать также: Выбрали стадион на котором "Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграют первый матч 1/8 Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть
-
Бохинен перешел в ЦСКА
-
Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы
-
У "Спартака" есть для "Аякса" три варианта сделки по Промесу
-
Зидан прокомментировал текущую ситуацию в "Реале"
-
Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного Чемпионата Мира
-
Матч "Мольде" — "Хоффенхайм" в Лиги Европы перенесен в Испанию
-
"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса
-
Еще два футболиста "Атлетико" заразились коронавирусом
-
"Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси
-
Сын Дидье Дрогба перешел в итальянский клуб
-
Каррера может стать главным тренером клуба третьей итальянской лиги
-
У "Реала" проблемы с составом. Игроков не хватает на полную заявку
-
France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" присматривается к защитнику "РБ Лейпциг" Конате
-
"Ювентус" потерял ряд важных игроков перед матчем с "Интером"
-
2
"Ливерпуль" летом намерен избавиться от шести футболистов
-
Алаба назвал "Челси" свои зарплатные требования
-
"Заря" подписала лучшего бомбардира чемпионата Украины
-
"Химки" намерены продлить Глушакова
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0