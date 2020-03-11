Матч Молдова – Россия пройдет без зрителей

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Матч Молдова – Россия пройдет без зрителей
Товарищеский матч между сборными Молдовы и России пройдет без зрителей.

"Матч состоится при пустых трибунах", – сообщили ТАСС источники в правительстве Молдовы.

Матч Молдова - Россия состоится в Кишиневе 31 марта.

Министерство здравоохранения Молдовы временно запретило проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

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