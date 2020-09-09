Матч молодежных сборных Португалии и Беларуси перенесен из-за коронавируса

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Матч молодежных сборных Португалии и Беларуси перенесен из-за коронавируса

Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Беларуси был перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает Tribuna.com.

По данным источника, три футболиста сборной Беларуси заразились коронавирусом. Covid-19 выявлен у защитника "Шахтера" Ильи Лукашевича, защитника "Минска2 Дмитрия Прищепы и хавбека Романа Вегери.

Все команда на данный момент изолирована в своих номерах. Матч должен был пройти сегодня.

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