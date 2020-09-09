Матч молодежных сборных Португалии и Беларуси перенесен из-за коронавируса
Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Беларуси был перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает Tribuna.com.
По данным источника, три футболиста сборной Беларуси заразились коронавирусом. Covid-19 выявлен у защитника "Шахтера" Ильи Лукашевича, защитника "Минска2 Дмитрия Прищепы и хавбека Романа Вегери.
Все команда на данный момент изолирована в своих номерах. Матч должен был пройти сегодня.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4