Матч "Монако" - ПСЖ отменен

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Матч "Монако" - ПСЖ отменен
Матч 15-го тура чемпионата "Монако" - ПСЖ не состоится из-за дождя, сообщает официальный сайт монегасков.

Руководство Лиги 1 приняло решение перенести матч из-за угрозы наводнения в регионе. Новая дата поединка будет названа позднее.

После 14 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 33 очка. "Монако" находится на 14-м месте, имея 18 очков в активе.

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