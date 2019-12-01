Матч "Монако" - ПСЖ отменен
Матч 15-го тура чемпионата "Монако" - ПСЖ не состоится из-за дождя, сообщает официальный сайт монегасков.
Руководство Лиги 1 приняло решение перенести матч из-за угрозы наводнения в регионе. Новая дата поединка будет названа позднее.
После 14 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 33 очка. "Монако" находится на 14-м месте, имея 18 очков в активе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|15
|28
|3
|Анжер
|15
|24
|4
|Монпелье
|15
|23
|5
|Бордо
|15
|23
|6
|Лион
|15
|22
|7
|Лилль
|15
|22
|8
|Сент-Этьен
|14
|22
|9
|Реймс
|15
|21
|10
|Нант
|14
|20
|11
|Ницца
|15
|20
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|15
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Брест
|15
|18
|16
|Амьен
|15
|16
|17
|Метц
|15
|15
|18
|Дижон
|15
|15
|19
|Ним
|14
|12
|20
|Тулуза
|14
|12