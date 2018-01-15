Матч "Нант" - ПСЖ завершился громким судейским скандалом
Матч 20-го тура французской Лиги 1 между "Нантом" и ПСЖ завершился громким судейским скандалом, сообщает The Guardian.
В концовке поединка был удалён защитник "канареек" Диего Карлос. Бразилец случайно задел главного арбитра встречи Тони Шапрона, после чего рефери споткнулся, упал на газон и ударил футболиста ногой.
Однако на этом инцидент не был исчерпан - судья показал Карлосу вторую жёлтую карточку, которая трансформировалась в красную.
Видео: Скандальное удаление Диего Карлоса
"Это похоже на шутку. Я получил 20 сообщений с разных концов света, в которых мне писали, что арбитр выставил себя посмешищем. Что вы хотите, чтобы я сказал? Если я буду говорить слишком много, меня вызовет комиссия по этике. У меня нет права ничего говорить. Судья показал красную карточку игроку, который ничего не сделал. Шапрон должен отдохнуть, сходить на массаж. Недопустимо, чтобы он продолжал работать дальше. Это дилетантство. Не думаю, что он сделал это нарочно. Не хочу в это верить. В таких ситуациях нужно извиниться, а не показывать красную карточку. Это просто смешно. Я никогда не видел такого. Его следует отстранить от работы" - сказал президент "Нанта" Вальдемар Кита. | http://soccernews.ru
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