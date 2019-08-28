Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера
Во Франции матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" - "Марсель" остановили на 25-й минуте. Об этом пишут французский СМИ.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен приостановил встречу из-за баннера со стороны болельщиков "Ниццы", на котором были написаны гомофобные высказывания.
Remarkable - Clément Turpin has suspended tonight’s OGC Nice vs Marseille game 25 minutes in because of a banner viewed as homophobic by officials. Has been paused for at least 3 minutes. Unclear if it will restart or not. OM players have headed to the dressing room.— Get French Football News (@GFFN) 28 августа 2019 г.
Спустя несколько минут матч был возобновлен.
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