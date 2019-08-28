Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера

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Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера

Во Франции матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" - "Марсель" остановили на 25-й минуте. Об этом пишут французский СМИ.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен приостановил встречу из-за баннера со стороны болельщиков "Ниццы", на котором были написаны гомофобные высказывания.

Спустя несколько минут матч был возобновлен.

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