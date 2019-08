Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера

Во Франции матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" - "Марсель" остановили на 25-й минуте. Об этом пишут французский СМИ.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен приостановил встречу из-за баннера со стороны болельщиков "Ниццы", на котором были написаны гомофобные высказывания.

Remarkable - Clément Turpin has suspended tonight’s OGC Nice vs Marseille game 25 minutes in because of a banner viewed as homophobic by officials. Has been paused for at least 3 minutes. Unclear if it will restart or not. OM players have headed to the dressing room.