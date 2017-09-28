Матч "Ницца" - "Витесс" прерывался из-за погасшего света
Во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы между "Ниццей" и "Витессом" на стадионе погас свет.
Инцидент произошёл во втором тайме, вследствие чего игра была остановлена. Позднее проблемы были устранены и команды продолжили встречу.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
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|1
|Вильярреал
|2
|4
|2
|Славия Прага
|2
|4
|3
|Маккаби Тель-Авив
|2
|1
|4
|Астана
|2
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|2
|6
|2
|Янг Бойз
|2
|2
|3
|Партизан
|2
|1
|4
|Шкендербеу
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|2
|6
|2
|Лудогорец
|2
|4
|3
|Истанбул ББ
|2
|1
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|2
|6
|2
|АЕК
|2
|4
|3
|Аустрия Вена
|2
|1
|4
|Риека
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|2
|4
|2
|Лион
|2
|2
|3
|Аполлон
|2
|2
|4
|Эвертон
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|4
|2
|Копенгаген
|2
|2
|3
|Шериф
|2
|2
|4
|Злин
|2
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|2
|6
|2
|Виктория Плзень
|2
|3
|3
|Хапоэль Беэр-Шева
|2
|3
|4
|Лугано
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|2
|6
|2
|Црвена Звезда
|2
|4
|3
|БАТЭ
|2
|1
|4
|Кельн
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|2
|4
|2
|Марсель
|2
|3
|3
|Коньяспор
|2
|3
|4
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|2
|6
|2
|Заря Луганск
|2
|3
|3
|Атлетик Бильбао
|2
|1
|4
|Герта
|2
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Ницца
|2
|6
|2
|Лацио
|2
|6
|3
|Витесс
|2
|0
|4
|Зульте-Варегем
|2
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Реал Сосьедад
|2
|3
|3
|Русенборг
|2
|3
|4
|Вардар
|2
|0