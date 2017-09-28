Матч "Ницца" - "Витесс" прерывался из-за погасшего света

Во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы между "Ниццей" и "Витессом" на стадионе погас свет.

Инцидент произошёл во втором тайме, вследствие чего игра была остановлена. Позднее проблемы были устранены и команды продолжили встречу.

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