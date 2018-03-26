Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов
Португалия – Нидерланды
Стадион: "Стад де Женев" (Швейцария)
Начало матча: 21:30
Сборная Португалии в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018 проведет товарищеский поединок против команды Нидерландов. Совершенно разные цели на матч у наставников дружин: если подопечным Сантуша пора наигрывать состав непосредственно к Мундиалю, то Куман будет действовать на перспективу – его команда ЧМ-2018 пропустит. Встреча состоится в швейцарском Каруже на 30-тысячном местном стадионе.
Не считая вылета от чилийцев в серии пенальти полуфинала Кубка Конфедераций, сборная Португалии не проигрывает вот уже 14 матчей к ряду. В рамках квалификации на Мундиаль команда Сантуша выиграла свою отборочную группу B, одержав 9 побед в 10 поединках. После этого Криштиану и компания обыграли в товарищеском матче Саудовскую Аравию (3:0), сыграли вничью с США (1:1), и выдали великолепный камбэк в игре с Египтом (2:1), забив два гола уже на последних минутах встречи. Встреча со сборной Нидерландов должна отчетливо показать, на что могут рассчитывать португальцы на грядущем Чемпионате Мира.
А вот сами голландцы Мундиаль пропускают: в отборочной группе A подопечные Данни Блинда заняли лишь третью строчку, пропустив вперед французов со шведами. В начале февраля команду возглавил Рональд Куман, и первый его матч во главе сборной был проигран – 0:1 от англичан на "Амстердам Арене". Никто особо не настроен ругать "оранжевых": все-таки в сборной грядет перестройка, и новым игрокам нужно дать время. Их главная цель в ближайших поединках – подготовка к отборочному турниру Евро-2020, включающая в себя смену поколений и формирование нового лица нидерландской дружины.
Интересные факты противостояния Португалии и Нидерландов:
Последний раз голландцы обыгрывали португальцев в рамках отбора к Чемпионату Европы 1992 года.
Сборная Нидерландов проиграла лишь 1 из 6 последних поединков во всех турнирах.
Португальцы последний раз проигрывали в марте прошлого года: 2:3 от шведов в товарищеском матче.
Ориентировочные составы на игру:
Португалия: Патрисиу, Соареш, Роланду, Фонте, Геррейру, Моутинью, Фернандеш, Куарежма, Гедеш, Андре Силва, Роналду.
Нидерланды: Силлессен, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Де Бек, Стротман, Хатебур, Ван Анхольт, Клюйверт, Депай, Вегорст.
Прогноз на матч Португалия – Нидерланды:
Небольшое преимущество букмекеры отдают португальской сборной – все-таки будущий участник ЧМ выглядит поприличнее. У подопечных Сантуша нет времени на эксперименты, в то время как Куман отчасти будет наигрывать молодых футболистов. Так что матч обещает быть очень зрелищным и богатым на события.
Победу португальцев букмекеры оценивают коэффициентом 2,25, ничью – 3,38, викторию голландцев – 3,54.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0