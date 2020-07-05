Матч "Оренбург" - "Рубин" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе хозяев
Матч 26-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Рубин" состоится, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
"Футбольный клуб "Оренбург" предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.
В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет", — говорится в сообщении.
"Мы вылетаем в 14:00, все хорошо. Летят все живые, кто есть. Кроме тех, кто заболел, естественно. Молодежь не летит, человек 17 футболистов будет на игре, состав есть", - сказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев Sport24.
Матч "Рубин" — "Оренбург" состоится 5 июля, и начнется — в 18:30 мск.
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