Матч "Осасуна" и "Вальядолид" закончился миром

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Осасуна" и "Вальядолид" победитель не был выявлен.

"Осасуна" - "Вальядолид" - 0:0

"Осасуна": Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер (Монкайола, 42), Иньиго Перес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 72), Р.Гарсия, Лопес (Вильяр, 82), Авила.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Антоньито, Салису, Фернандес, Мичел (Оскар Плано, 84), Алькарас, Сан Эметерио, Энес Унал, Гвардьола (Рамирес, 69).

"Осасуна" в турнирной таблице Примеры занимает 12 место."Вальядолид" располагается на 16 строчке.

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