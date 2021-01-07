Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва

Матч 18-го тура чемпионата Испании между "Осасуной" и мадридским "Реалом" может быть отменен, сообщает Marca.

Проблема в том, что северные провинции Испании затронет шторм "Филомена", который может принести в регион резкое похолодание и очень сильные снегопады. Также в регионе могут отменить еще несколько матчей.

Матч "Осасуна" - "Реал" запланирован на 9 января.

После 17 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 36 очков. "Осасуна" с 14 очками находится в зоне вылета на 19-й позиции.

Не пропустите: Серхио Рамос показал видео с обнаженным торсом посреди снегопада. | http://soccernews.ru