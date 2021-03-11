Матч отбора ЧМ-2022 Мальта – Россия может не состояться

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России может быть отменен, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, власти Мальты запретили на острове любые соревнования до 11 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Федерация футбола Мальты попросила сделать исключения для проведения матча, но ответа от властей пока нет.

Есть вероятность, что матч будет перенесен в другую страну, но для этого мальтийской федерации необходимо найти дополнительные средства.

Матч Мальта - Россия запланирован на 24 марта.

Не пропустите: Черчесов высказался о будущем Дзюбы в сборной России. | http://soccernews.ru