Матч отбора ЧМ-2022 Мальта – Россия может не состояться
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России может быть отменен, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, власти Мальты запретили на острове любые соревнования до 11 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Федерация футбола Мальты попросила сделать исключения для проведения матча, но ответа от властей пока нет.
Есть вероятность, что матч будет перенесен в другую страну, но для этого мальтийской федерации необходимо найти дополнительные средства.
Матч Мальта - Россия запланирован на 24 марта.
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