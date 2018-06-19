Матч-открытие ЧМ-2018 назвали самым популярным телевизионным событием 2018 года

Матч сборных России и Саудовской Аравии (5:0), который был сыгран в день открытия Чемпионат Мира, признали самым популярным телевизионным событием 2018 года.

За событием следили 9 миллионов человек.

По данным Mediascope, ЧМ-2018 опередил по числу зрителей Олимпиаду в Пхенчхане. Тогда игру между командой олимпийский атлетов из России и Германией (4:3) посмотрели 8,9 миллионов человек.

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