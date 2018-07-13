Матч первого тура "Енисей" - "Зенит" перенесен в Тюмень

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Матч первого тура "Енисей" - "Зенит" перенесен в Тюмень

Матч первого тура чемпионата России-2018/19 "Енисей" - "Зенит" состоится в Тюмени, сообщает официальный сайт клуба.

Поединок перенесен из Красноярска в связи с реконструкцией городского стадиона.

Стоит отметить, что Тюмень находится на расстоянии двух тысяч километров от Красноярска.

Матч "Енисей" - "Зенит" пройдет 29 июля и начнется в 14.00 по московскому времени.

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