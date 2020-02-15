Матч Примеры перенесен из-за пожара на мусорном полигоне

Теги эйбарреал сосьедад

Матч Примеры перенесен из-за пожара на мусорном полигоне

Матч 24-го тура Примеры "Эйбар" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба "Эйбара".

Встреча команд должна была состояться в воскресенье, 16 февраля. Но из-за возгорания на мусорном полигоне матч перенесли. Новая дата встречи пока не согласована.

Королевская испанская футбольная федерация сочла необходимым перенести матч в связи с загрязнением воздуха.

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