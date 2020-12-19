Матч Примеры прерывался из-за найденного на поле мобильного телефона

Теги атлетик бильбаоуэска

Матч Примеры прерывался из-за найденного на поле мобильного телефона

Во время матча 14-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" и "Уэской" произошёл забавный инцидент.

В начале второго тайма арбитр встречи Валентин Писарро внезапно остановил игру. Оказалось, что на поле был найден мобильный телефон. После того, как хозяина гаджета удалось определить, поединок продолжился.

Напомним, что "Атлетик" победил "Уэску" со счётом 2:0.

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