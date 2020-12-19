Матч Примеры прерывался из-за найденного на поле мобильного телефона

Во время матча 14-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" и "Уэской" произошёл забавный инцидент.

В начале второго тайма арбитр встречи Валентин Писарро внезапно остановил игру. Оказалось, что на поле был найден мобильный телефон. После того, как хозяина гаджета удалось определить, поединок продолжился.

⚽️ El colegiado, Valentín Pizarro, tuvo que parar el Athletic-Huesca porque se encontró un teléfono móvil sobre el verde



Inaudito pic.twitter.com/sjSp2u9VK2 — El Larguero (@ellarguero) December 18, 2020

Напомним, что "Атлетик" победил "Уэску" со счётом 2:0.

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