Матч против "Арсенала" станет юбилейным для "Спартака" на "Открытие Арене"
Сегодня, 4 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 15-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Арсеналом". Эта игра станет юбилейной для красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.
По данным источника, "Спартак" проведет 100-й матч на "Открытие Арене".
Юбилейный матч на «Открытие Арене»!— Открытие Арена (@otkritiearena) 4 ноября 2019 г.
Время летит очень быстро! Казалось, совсем недавно мы праздновали открытие новой арены, а уже сегодня «Спартак» проведёт свой сотый матч на родном стадионе!#Спартак #ОткрытиеАрена #силавединстве #СпартакАрсенал #ВпередСпартак pic.twitter.com/GOdVJb0gCW
Напомним, стадион был открыт 5 сентября 2014 года. В этот день "Спартак" играл с "Црвеной звездой" (1:1). "Открытие Арена" вмещает 45 360 зрителей.
Встреча начнется в 19:00 (мск).
Не пропустите: Тедеско рассказал о желании встретиться с Черчесовым. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агирре стал новым главным тренером "Леганеса"
-
2
"Реал" готов предложить 77 млн евро и Бэйла за Стерлинга
-
Александр Григорян, скорее всего, продолжит карьеру в Армении
-
Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства
-
"Оренбург" обыграл "Урал" в гостевом матче РПЛ
-
Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты"
-
Еременко признан болельщиками лучшим игроком "Ростова" по итогам октября
-
Матч против "Арсенала" станет юбилейным для "Спартака" на "Открытие Арене"
-
1
"Тоттенхэм" выделит Сон Хын Мину дополнительного психолога
-
Азмун назвал свой лучший гол в Лиге Чемпионов
-
"Шальке" стал лидером Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб
-
СМИ: ПСЖ интересуется Головиным
-
Левандовски пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020 из-за операции
-
Черчесов заявил, что у каждого футболиста должна быть основная позиция на поле
-
1
Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование
-
Азмун высказался о своём будущем в "Зените"
-
"Бавария" ведёт переговоры с тренером "Аякса"
-
Жоау Мариу - лучший игрок "Локомотива" в октябре
-
Клубы из Китая и МЛС ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"
-
Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13