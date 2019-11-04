Матч против "Арсенала" станет юбилейным для "Спартака" на "Открытие Арене"

Теги спартак москваарсенал тула

Матч против "Арсенала" станет юбилейным для "Спартака" на "Открытие Арене"

Сегодня, 4 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 15-го тура РПЛ  между "Спартаком" и "Арсеналом". Эта игра станет юбилейной для красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

По данным источника, "Спартак" проведет 100-й матч на "Открытие Арене".

Напомним, стадион был открыт 5 сентября 2014 года. В этот день "Спартак" играл с "Црвеной звездой" (1:1). "Открытие Арена" вмещает 45 360 зрителей.

Встреча начнется в 19:00 (мск).

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