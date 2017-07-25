Матч против "Баварии" Мората начнет на "скамейке" запасных

Теги челсиальваро моратамиши батшуайиантонио конте

Матч против "Баварии" Мората начнет на "скамейке" запасныхНовоиспеченный форвард лондонского "Челси" Альваро Мората начнет матч Международного кубка чемпионов против мюнхенской "Баварии", старт которому будет дан в 14:35 по московскому времени, на "скамейке" запасных.

Как информирует официальный твиттер "аристократов" главный тренер команды Антонио Конте отдал предпочтение в этой игре Миши Батшуайи. Полностью же состав "Челси" выглядит так: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Бога.

Напомним, "Челси" намерен купить еще четырех игроков. | soccernews.ru

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