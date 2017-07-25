Матч против "Баварии" Мората начнет на "скамейке" запасных

Новоиспеченный форвард лондонского "Челси" Альваро Мората начнет матч Международного кубка чемпионов против мюнхенской "Баварии", старт которому будет дан в 14:35 по московскому времени, на "скамейке" запасных.

Как информирует официальный твиттер "аристократов" главный тренер команды Антонио Конте отдал предпочтение в этой игре Миши Батшуайи. Полностью же состав "Челси" выглядит так: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Бога.

Напомним, "Челси" намерен купить еще четырех игроков. | soccernews.ru