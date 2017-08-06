Матч против "Манчестер Юнайтед" может стать решающим для будущего Бэйла в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйлзинедин зидан

Матч против "Манчестер Юнайтед" может стать решающим для будущего Бэйла в "Реале"Матч за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" может стать решающим для будущего вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в его нынешнем клубе.

Как информирует испанская пресса, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан до сих пор не определился со своей позицией по валлийцу. Посему, вполне возможно, свое решение о будущем некогда одного из лидеров команды наставник королевского клуба может принять по итогам игры с "красными дьяволами".

Напомним, "Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе. | soccernews.ru

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