Матч против "Манчестер Юнайтед" может стать решающим для будущего Бэйла в "Реале"

Матч за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" может стать решающим для будущего вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в его нынешнем клубе.

Как информирует испанская пресса, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан до сих пор не определился со своей позицией по валлийцу. Посему, вполне возможно, свое решение о будущем некогда одного из лидеров команды наставник королевского клуба может принять по итогам игры с "красными дьяволами".

Напомним, "Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе. | soccernews.ru